"Единая Россия" получила 77% мандатов и должностей на выборах в сентябре

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В ходе сентябрьских выборов в России мандаты и должности получили 16 политических партий, больше всего - "Единая Россия", сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Избраться по итогам выборов удалось представителям 16 партий (...) и трех иных общественных объединений. (...) На первом месте "Единая Россия", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК РФ в четверг.

Согласно данным презентации, которую демонстрировали на заседании, "Единая Россия" заместила 77,09% мандатов и должностей.

По словам Памфиловой, на втором месте оказались кандидаты, которые выдвигались в порядке самовыдвижения. Самовыдвиженцы заняли 13,65% мандатов и должностей.

На третьем месте КПРФ с результатом 3,64%, на четвертом - партия "Справедливая Россия - за правду" (2,55%), на пятом - ЛДПР (1,80%).

В конце списка находятся: партия "За", Казачья партия РФ и иные общественные объединения.

Выборы различного уровня прошли с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. В рамках выборов было проведено более 4,7 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней. Прошли прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. В результате замещено более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.