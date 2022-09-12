Действующие главы регионов РФ или врио остаются на своих должностях по итогам выборов

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Действующие главы или временно исполняющие обязанности глав 14 регионов, где проходили выборы губернаторов, побеждают по итогам обработки от 98% до 100% протоколов, следует из данных на экранах в информационном центре ЦИК РФ.

На выборах губернатора Бурятии после обработки 100% протоколов победил действующий глава республики Алексей Цыденов, выдвинутый от партии "Единая Россия", он набрал 86,23% голосов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев от "Единой России" по итогам обработки 100% протоколов набрал 65,78% голосов. Глава Удмуртии Александр Бречалов от той же партии по итогам обработки 100% протоколов набрал 64,37% голосов избирателей.

На выборах главы Томской области по итогам обработки 100% протоколов побеждает действующий врио губернатора региона Владимир Мазур от "Единой России" с 84,94% набранных голосов. Артур Парфенчиков, возглавляющий Карелию и представляющий ЕР, по итогам обработки 100% протоколов набрал 69,15% голосов избирателей.

В Новгородской области губернатор Андрей Никитин от "Единой России" по итогам обработки 100% протоколов побеждает с 77,03% голосов. Действующий губернатор Калининградской области Антон Алиханов по итогам обработки 100% протоколов набрал 80,21% голосов избирателей.

В Саратовской области лидирует кандидат-единорос, являющийся врио губернатора Роман Бусаргин по итогам обработки 98,99% протоколов набирает 72,39% голос избирателей. Врио главы Владимирской области Александр Авдеев, входящий в ту же партию, что и вышеперечисленные кандидаты, по итогам обработки 100% протоколов набирает 83,68% голосов. В Марий Эл самовыдвиженец Юрий Зайцев, временно исполняющий обязанности главы региона, побеждает с 82,44% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

В Кировской области также врио главы региона Александр Соколов от "Единой России" набирает 71,85% голосов после обработки 100% протоколов. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров от той же партии набирает 84,95% голосов по итогам обработки 100% протоколов. В Рязанской области еще один исполняющий обязанности главы региона - Павел Малков от "Единой России" - набирает 84,55% голосов по итогам обработки 100% протоколов. На выборах в Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев, ранее ставший врио главы региона, набрал 82,31% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Выборы различного уровня прошли в России с 9 по 11 сентября.