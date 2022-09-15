В Совбезе России обсудили борьбу с подделкой фото и видео в интернете

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты Совета Безопасности России обсудили способы борьбы с фальсификацией в интернете фото и видео, созданных при помощи технологии deepfake, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"На заседании секции по проблемам информационной безопасности научного совета при Совете Безопасности отмечено, что в условиях массового распространения фото- и видеоконтента в сети интернет возрастают угрозы использования технологии deepfake, подменяющей визуальные персональные данные российских граждан в противоправных целях", - говорится в сообщении.

Эксперты Совбеза считают, что эта проблема носит комплексный характер и требует формирования правовой и технической базы для обеспечения информационной безопасности.

По итогам заседания заинтересованным федеральным органам исполнительной власти было рекомендовано "провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по обоснованию способов и созданию средств идентификации модифицированного аудио-, фото- и видеоконтента, а также по выработке мер нормативно-правого регулирования вопросов применения указанного контента".