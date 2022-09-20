С участника "лондонского списка" Яркина снято обвинение в преднамеренном банкротстве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Полиция сняла обвинение в преднамеренном банкротстве с учредителя ООО "Холдинг "АвтоТрейд" Владимира Яркина - фигуранта "лондонского списка" уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"Главное следственное управление ГУ МВД по Самарской области прекратило уголовное дело в отношении одного из фигурантов "лондонского списка Бориса Титова" Владимира Яркина. Основание - непричастность в совершении преступления", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Яркину также разъяснено право на реабилитацию с возмещением вреда, связанного с уголовным преследованием.

Как уточнили в аппарате уполномоченного, уголовное дело по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в 2015 году.

В 2020 году Владимиру Яркину и его брату Александру, генеральному директору ООО "Автотрейд-Тольятти", было предъявлено обвинение. К тому времени Яркин уже находился во Франции и был объявлен в федеральный и международный розыск.

"Автотрейд-Тольятти" - дочерняя компания "Холдинга "АвтоТрейд" - имела задолженность перед АО "Альфа-Банк" на 140 млн. рублей. По версии следствия, Яркин решил не исполнять обязательства перед банком и преднамеренно обанкротил "Автотрейд-Тольятти" в 2010 году.

Сам Яркин вину никогда не признавал, считая свое уголовное дело заказным.

В начале 2021 года Титов обратился в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможность безарестного возвращения Яркина в Россию. В конечном результате уголовное преследование Яркиных прекращено полностью.

"Лондонский список" - история нелегкая, но тем радостнее такой весомый успех, как в этом случае. Работа продолжается, ожидаем новых позитивных новостей", - отметил Титов.

"Работу вели последовательно. И региональная, и Генеральная прокуратура согласились с нашими доводами о незаконности объявления заявителя в розыск. Это позволило не приостанавливать дело в связи с розыском, а искать истину в процессе расследования, что и привело к снятию с заявителя всех обвинений", - добавил общественный представитель Титова, адвокат Дмитрий Григориади.

В рамках "лондонского списка" аппарат уполномоченного принял 138 обращений, 18 заявителей получили гарантии безарестного возвращения. Из них 13 воспользовались полученной возможностью, вернувшись в Россию. Из них несколько человек получили условное наказание, несколько дел прекращены вовсе. Трое остаются под следствием.

В настоящее время в работе остается пять обращений.