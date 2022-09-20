Сотня российских туристов застряла в Тегеране из-за поломки самолета

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Около ста российских туристов не могут вылететь из Тегерана из-за поломки самолета венесуэльской авиакомпании Conviasa, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, пока всем им оформили временное разрешение на въезд в Иран, а разместят их в отелях Rexan and Remis. 20 сентября им оформят уже полноценные визы, чтобы они могли спокойно ожидать вылета.

Пассажирам и их родственникам Догузова рекомендовала обращаться с вопросами в представительства авиакомпании и туроператора "Интурист".

Conviasa выполняет рейсы из Москвы в Каракас с промежуточной посадкой в Тегеране для дозаправки. Перелет занимает 18 часов. Авиакомпания сотрудничает с туроператорами "Интурист" и Tez Tour, на каждом рейсе летят более 100 организованных туристов.

В пресс-службе туроператора "Интурист" уточнили, что застрявшие в Тегеране туристы летели на отдых в Венесуэлу.