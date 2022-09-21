Застрявшие в Тегеране российские туристы вылетели в Венесуэлу

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Застрявшие в Тегеране из-за неисправности самолета авиакомпании Conviasa российские туристы вылетели в Венесуэлу, сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Борт с российскими туристами только что вылетел из Тегерана в (венесуэльский город - ИФ) Порламар. Спасибо за командную работу МИДу, российским туроператорам и Conviasa", - написала она в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, около 100 российских туристов не смогли вовремя вылететь из Тегерана в Венесуэлу из-за поломки во вторник самолета венесуэльского перевозчика. Им были оформлены визы и предоставлено размещение в отелях.

Авиакомпания Conviasa выполняет рейсы из Москвы на остров Маргарита в Венесуэле с посадкой в Тегеране, где ее самолеты заправляются. Перелет занимает около 20 часов. Ранее представитель авиакомпании в России сообщал, что она сотрудничает с туроператорами "Интурист" и Tez Tour, на каждом рейсе летят более 100 организованных туристов.