Законопроект о контроле за финансовыми решениями АНО прошел II чтение

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит для автономных некоммерческих организаций (АНО), на счетах которых есть бюджетные средства, обязанность согласовывать крупные сделки с учредителями или коллегиальным высшим органом управления.

Документ № 1202931-7 правительство внесло в палату в июне 2021 года, в октябре он прошел первое чтение.

Он предусматривает, что АНО может совершить крупную сделку "только с предварительного согласия учредителей (учредителя) или коллегиального высшего органа управления автономной некоммерческой организации в порядке, предусмотренном учредительными документами автономной некоммерческой организации, в случае наличия на расчетных счетах автономной некоммерческой организации неиспользованных средств бюджетов бюджетной системы РФ к моменту одобрения крупной сделки".

Сделк предлагается считать крупной, если ее сумма превышает 10% балансовой стоимости активов АНО.

В решении о предварительном согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны стороны сделки, выгодоприобретатели, цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия. В решении о предварительном согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого оно действительно. Если срок не указан, предварительное согласие считается действующим в течение одного года со дня вынесения согласия.

Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения предварительного согласия на ее совершение, может быть признана недействительной.

Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, созданная в целях предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта. Ее могут учредить граждане или юридические лица на основе добровольных имущественных взносов. В ряде случаев АНО может быть создана путем преобразования юридического лица другой организационно-правовой формы.