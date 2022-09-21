РФ к сентябрю увеличила экспорт сельхозпродукции на 17%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - РФ к сентябрю этого года увеличила экспорт продукции АПК на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК в условиях трансформации" (организована центром "Агроэкспорт") в среду в Москве.

"Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, экспорт продукции АПК стабильно растет. Так, экспорт масложировой продукции (к сентябрю - ИФ) вырос на 29%, мясной, молочной продукции – более чем на 20%, - сказал Левин. - Все наши крупнейшие покупатели нарастили закупки российской аграрной продукции в этом году. Поставки в Турцию, например, увеличились почти на 30%, в Китай – на 27%, в Индию – выросли более чем в два раза".

Натуральные показатели замминистра не привел.

По его словам, эта динамика и география говорят о том, что при планировании федерального экспортного проекта были верно определены приоритетные направления с упором на перспективные рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

"Рост экспорта наблюдается несмотря на серьезные трудности для внешней торговли в целом, возникшие из-за введения неправомерных санкций со стороны недружественных государств. В первую очередь, финансовых и логистических ограничений, ограничений на работу наших портов и транспортных компаний", - подчеркнул замминистра. Для смягчения негативного эффекта этих санкций Минсельхоз принял ряд мер для поддержки экспортеров. В частности, в рамках программы поддержки капзатрат облегчены условия предоставления субсидий, снижены требования по необходимым объемам реализации продукции на внешние рынки.

"Дальнейшее развитие экспорта продукции АПК возможно на основе совместных усилий государственных органов, институтов поддержки экспорта и, конечно же, бизнеса, - уверен замминистра. - Особенно важно повысить эффективное взаимодействие на региональном уровне, там, где непосредственно производится экспортируемая продукция. К тому же мировой опыт наглядно показывает, что успех сопутствует тем странам, где производители и экспортеры действуют совместно за рубежом, обеспечивая необходимый объем и ритмичность поставок, а также консолидированно инвестируют в инфраструктуру и мероприятия по продвижению своей продукции на территории ключевых стран-импортеров".

В 2021 году РФ экспортировала продукции АПК на $37,1 млрд против $30,5 млрд в 2020 году. По прогнозу Минсельхоза, в этом году экспорт может составить до $40 млрд.