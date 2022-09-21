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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Дума усилила контроль за финансовыми решениями автономных некоммерческих организаций

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит для автономных некоммерческих организаций (АНО), на счетах которых есть бюджетные средства, обязанность согласовывать крупные сделки с учредителями или коллегиальным высшим органом управления.

Документ (№1202931-7) в июне 2021 года внесло в парламент правительство РФ.

"Крупная сделка может быть совершена автономной некоммерческой организацией только с предварительного согласия учредителей (учредителя) или коллегиального высшего органа управления автономной некоммерческой организации в порядке, предусмотренном учредительными документами автономной некоммерческой организации, в случае наличия на расчетных счетах автономной некоммерческой организации неиспользованных средств бюджетов бюджетной системы РФ к моменту одобрения крупной сделки", - говорится в принятом законе.

Закрепляется определение крупной сделки – если она превышает 10% балансовой стоимости активов АНО.

В решении о предварительном согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны стороны сделки, выгодоприобретатели, цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия. В решении о предварительном согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого оно действительно. Если срок не указан, то предварительное согласие считается действующим в течение одного года со дня вынесения согласия.

Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения предварительного согласия на ее совершение, может быть признана недействительной.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, созданная в целях предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта. Автономная некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреждения гражданами или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов. В ряде случаев АНО может быть создана путем преобразования юридического лица другой организационно-правовой формы.

Госдума
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