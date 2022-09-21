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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Жителям европейской части России пообещали осеннюю дождливую погоду в ближайшие дни

Жителям европейской части России пообещали осеннюю дождливую погоду в ближайшие дни
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Осенняя погода с дождями прогнозируется в европейской части России в ближайшие дни, в начале следующей недели характер погоды также не изменится, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз в Москве и вообще на европейской территории России такой осенний, пасмурный. В пятницу и, особенно, в выходные, дождик, и ничего с этим не поделаешь. Пусть он будет небольшой, но ничего с этим не поделать. В воскресенье дождь усилится", - сказал Вильфанд.

Говоря о температуре воздуха, он отметил, что ее суточный ход из-за облачности будет небольшой - так, ночная температура будет составлять в среднем +8 - +10 градусов, дневная температура будет около +12 - +13 градусов.

"И вот эта облачная погода с дождиками при не очень высокой температуре создает осенний пейзаж и осеннее настроение", - отметил Вильфанд.

Гидрометцентр РФ Роман Вильфанд
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