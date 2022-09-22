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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Кабмин в четверг рассмотрит расходы на частичную мобилизацию в рамках проекта бюджета

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что в четверг правительство поработает над поручением президента по финансированию мероприятий в связи с объявленной частичной мобилизацией.

Премьер отметил, что глава государства дал указание принять меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил.

"В процессе финальной доработки основного финансового закона надо учесть все моменты, важные для страны", - сказал Мишустин в связи с этим.

Он также поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко совместно с министерством обороны организовать работу по информированию населения о деталях частичной мобилизации на сайте "Объясняем.рф" и других ресурсах.

"Важной составляющей объявленной президентом частичной мобилизации является информирование. Прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко совместно с министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу с использованием имеющихся информационных ресурсов, в том числе "Объясняем.рф", чтобы каждый человек мог получить ответы на интересующие его вопросы", - сказал он на заседании правительства.

Россия
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