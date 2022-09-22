Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Расходы ФОМС в проекте бюджета-2023 повышены более чем на 10%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В бюджете на 2023 год год предусмотрены средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи, запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы 2022 года более чем на 10%, сказал на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Также, по его словам, увеличено финансирование поддержания устойчивой работы региональных больниц и поликлиник.

Кроме того, будут увеличени государственные инвестиции в предоставление высокотехнологичного лечения, в том числе в федеральных клиниках. Значительная сумма заложена в бюджете на проведение углубленной диспансеризации и развитие программ реабилитации, добавил премьер.

Михаил Мишустин ФОМС Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин намерен с нового года ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

Кабмин намерен с нового года ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%

Власти сочли преувеличением сообщения об очередях на границе РФ и ажиотаже в аэропортах

Песков заявил о законности вручения повесток задержанным на акциях протеста

Песков заявил о законности вручения повесток задержанным на акциях протеста

Минфин одобрил идею обмена замороженных в России иностранных активов

Россия дала согласие на назначение Линн Трейси послом США в Москве

Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 55 военных РФ и ЛДНР

Аксенов сообщил, что в трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ

Глава НСПК счел преувеличенными опасения вокруг работы системы "Мир" за рубежом

Глава НСПК счел преувеличенными опасения вокруг работы системы "Мир" за рубежом
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели 53 457 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });