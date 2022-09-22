Расходы ФОМС в проекте бюджета-2023 повышены более чем на 10%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В бюджете на 2023 год год предусмотрены средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи, запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы 2022 года более чем на 10%, сказал на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Также, по его словам, увеличено финансирование поддержания устойчивой работы региональных больниц и поликлиник.

Кроме того, будут увеличени государственные инвестиции в предоставление высокотехнологичного лечения, в том числе в федеральных клиниках. Значительная сумма заложена в бюджете на проведение углубленной диспансеризации и развитие программ реабилитации, добавил премьер.