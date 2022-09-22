В России начала работу горячая линия по вопросам мобилизации

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Граждане смогут узнать информацию о частичной мобилизации, объявленной в России на горячей линии по номеру 122, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны, готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах", - сказал Чернышенко журналистам.

Он напомнил, что колл-центры 122 хорошо зарекомендовали себя ещё в пиковые периоды пандемии.

"Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с министерством обороны готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их обработки", - сказал Чернышенко.

Также информацию о частичной мобилизации можно получить на официальном ресурсе правительства "Объясняем.рф", добавил он.

"Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте слухам и непроверенной информации", - сказал Чернышенко.

21 сентября президент РФ подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек, что составляет 1,1% от мобилизационного резерва.