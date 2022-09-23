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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Фигуранты дела о гибели детей при пожаре в лагере под Хабаровском получили до 9 лет колонии

Фигуранты дела о гибели детей при пожаре в лагере под Хабаровском получили до 9 лет колонии
На месте пожара в палаточном лагере "Холдоми"
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Солнечный районный суд в Хабаровском крае приговорил к различным срокам лишения свободы троих фигурантов уголовного дела, возбужденного после пожара в детском лагере "Холдоми" в июле 2019 года, сообщает прокуратура региона в пятницу.

"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних сроком на 3 года, владельцу лагеря", - сказано в сообщении.

Восемь лет колонии с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних сроком на 3 года, получил директор лагеря.

На четыре года с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года осужден начальник отдела надзорной деятельности и профилактики работы по Солнечному району Управления надзорной деятельности и профилактики ГУ МЧС России по Хабаровскому края.

Как сообщалось, пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Хабаровский край Холдоми
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