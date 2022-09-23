Финансирование конверсии частот под 5G в 2023 г. уменьшится на 1,7 млрд руб.

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Объем госфинансирования федерального проекта "Информационная инфраструктура" в 2023 и 2024 годах планируется сократить вдвое по сравнению с параметрами, заложенными на эти годы в действующем бюджете (закон 390-ФЗ) – в том числе за счет снижения ассигнований на конверсию радиочастот для 5G. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на предстоящую трехлетку.

Согласно документу, финансирование федпроекта "Информационная инфраструктура" на 2023 год запланировано в размере 13,7 млрд рублей, на 2024 год – 19,8 млрд рублей (против заложенных в 390-ФЗ 27,4 млрд рублей и 34,9 млрд рублей соответственно). Также эти показатели снизятся по сравнению с 2022 годом, на который предусмотрено финансирование в размере 24,5 млрд рублей.

Как говорится в пояснительной записке, изменение параметров финансирования федерального проекта "Информационная инфраструктура" обусловлено в том числе уменьшением бюджетных ассигнований на проведение конверсии радиочастотного спектра для сетей 5G/IMT-2020 в РФ в 2023 году на 1,75 млрд рублей, в 2024 году - на 1,45 млрд рублей.

В проекте поясняется, что финансирование конверсии планируется сократить "в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на иные мероприятия". На какие мероприятия будут перераспределены средства, не уточняется.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что Минцифры РФ предлагает перенаправить средства, заложенные в бюджете на 2022 год на конверсию радиочастот под 5G, на создание ситуационного центра при министерстве, призванного устранять последствия чрезвычайных ситуаций на сетях связи.

В пресс-службе Минцифры тогда говорили, что для развертывания сетей 5G выбран диапазон частот 4,4-4,9 ГГц. При этом для частот 4,8-4,9 ГГц конверсия не нужна, она может потребоваться только для частот 4,4-4,8 ГГц. Сейчас ведется исследование, которое определит необходимость такой конверсии, и если она подтвердится, финансирование будет перераспределено на эти цели.

Как говорится в пояснительной записке к бюджету, снижение финансирования федпроекта "Информационная инфраструктура" также обусловлено сокращением ассигнований на создание IT-инфраструктуры в государственных образовательных учреждениях на 6,4 млрд рублей в 2023 году и почти на 8 млрд рублей – в 2024 году.

При этом планируется нарастить ассигнования в проект строительства ВОЛС на Чукотку на 436,6 млн рублей в 2023 году.

Нацпроект

Объем финансирования нацпроекта "Цифровая экономика" в 2023 году запланирован в размере 130,7 млрд рублей (на 57,3 млрд рублей меньше, чем заложено в действующем бюджете), в 2024 году – 114,9 млрд рублей (снижение на 73,7 млрд рублей). В 2022 году финансирование нацпроекта составляет 200,9 млрд рублей.

На реализацию федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" в 2023 году предлагается направить 13,5 млн рублей, в 2024 году - 15,6 млн рублей; на проект "Информационная безопасность" - 8,4 млрд рублей в 2023 году и 6,5 млрд рублей в 2024 году.

Финансирование проекта "Цифровые технологии" планируется в размере 17,9 млрд рублей в 2023 году и 16,3 млрд рублей в 2024 году; "Цифровое государственное управление" - 73,3 млрд рублей и 49,6 млрд рублей соответственно. На финансирование федпроекта "Искусственный интеллект" предполагается направить в 2023 году 6,4 млрд рублей, в 2024 году -5,8 млрд рублей. Федеральный проект "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" планируется профинансировать в размере 10,9 млрд рублей в 2023 году и 16,9 млрд рублей в 2024 году.

При этом в проекте бюджета не предусмотрено выделение средств в 2023-2024 годах на реализацию двух федпроектов - "Кадры для цифровой экономики" и "Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи".