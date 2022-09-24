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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

В РФ за сутки коронавирусом заболели почти 51,3 тыс. человек

В РФ за сутки коронавирусом заболели почти 51,3 тыс. человек
В Сергиево-Посадской районной больнице
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 51 269 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в стране количество госпитализаций за сутки составило 3 528 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 9,9%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 31 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 50 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 53 335 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 2 066. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.

Число госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 111 человек, накануне сообщалось о 104 умерших.

Выздоровели за сутки 58 412 человек, или на 1,4% больше в сравнении с 23 сентября, отметили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 746 163 случая заражения коронавирусной инфекцией, 386 662 умерших и 19 710 599 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 24 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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