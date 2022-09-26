В Думе предложили не продавать оружие лицам, состоящим в преступных группах

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме предлагают не продавать оружие лицам, которые заявляли о намерении совершить преступление, либо состоят в преступных группах - о проекте соответствующих поправок сообщил председатель комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн.

"При наличии информации о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и станут основанием для отказа в выдаче разрешения", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в понедельник.

Проверки будут проводить МВД и ФСБ, а кандидаты, провалившие проверку, не смогут подать повторную заявку в течение года, но сохранят право обжаловать ее результаты в суде и подтвердить ее законность через прокуратуру.

Хинштейн отметил, что такие поправки предлагается внести в принятый в первом чтении весной законопроект, вносящий изменения в закон "Об оружии".

Утром в понедельник стрельбу в школе №88 в Ижевске устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе семь детей. Более 20 человек ранены.

Напавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Он покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело. Проводится обыск по месту жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение.