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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Минстрой разрешит строителям выбирать варианты обеспечения безопасности и качества

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - После создания единого перечня нормативных документов в строительстве строители смогут самостоятельно выбирать самые эффективные пути достижения необходимого уровня безопасности и качества объектов, сообщила пресс-служба Минстроя.

"Предложенные изменения должны создать основу для перехода к более, как отмечает большинство экспертов, прогрессивному параметрическому методу нормирования, - сказал через пресс-службу глава минстерства Ирек Файзуллин. - Законопроект направлен на то, чтобы предоставить вариативность в выборе решений для соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также значительно расширить его доказательную базу. Таким образом, строители получат возможность для поиска и реализации наиболее эффективных путей достижения надлежащего уровня безопасности и качества возводимого объекта".

Законопроект уже опубликован для публичного обсуждения. Он предусматривает отказ от утверждения перечня обязательных национальных стандартов и сводов правил. Взамен появится единый перечень нормативных документов в строительстве без разделения на добровольные и обязательные. Ожидается, что это устранит противоречия и дублирование требований.

Также предлагается расширить доказательную базу Техрегламента за счет применения стандартов прошедших экспертизу организаций.

"Отрасль готова к переходу на новый метод нормирования. Во-первых, стройкомплекс страны был подготовлен к этому большой предшествующей работой по последовательному сокращению обязательных требований. Во-вторых, о готовности свидетельствует хоть и уменьшающееся, но все еще большое количество разрабатываемых специальных технических условий. Фактически получается, что строительные организации и так ищут пути достижения требуемого уровня безопасности при отступлении от обязательного перечня, несмотря на возникновение дополнительных затрат", - считает замминистра строительства Сергей Музыченко.

Кроме того, предлагается выдача техсвидетельств на не регламентируемые ранее материалы, изделия, конструкции и технологии, что позволит обеспечить ускоренный вывод стройресурсов на рынок.

Минстрой Ирек Файзуллин Сергей Музыченко
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