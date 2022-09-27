Мобилизованных и их семьи освободят от пеней за просрочки платежей по ЖКХ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении поправки об освобождении мобилизованных граждан и их семьи от пеней за просроченные платежи по ЖКХ.

Кроме того, закон предусматривает, что гражданам старше 70 и 80 лет больше не нужно будет самостоятельно заниматься сбором документов для получения компенсации взносов за капремонт, государственные органы будут получать их в рамках межведомственного взаимодействия.

Поправки внесены депутатами Думы - вице-спикером нижней палаты Сергеем Неверовым, Павлом Качкаевым и Сергеем Пахомовым ("Единая Россия").

В некоторых регионах неработающие пенсионеры 70 лет и старше имеют право на компенсацию 50% взносов на капремонт, если проживают одни или с членами семьи - пенсионерами или инвалидами 1, 2 группы. Пенсионеры 80 лет и старше имеют право на компенсацию 100% стоимости при тех же условиях.