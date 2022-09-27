В МИД РФ приняли копии верительных грамот нового главы представительства ЕС в России

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Александр Грушко во вторник принял копии верительных грамот нового главы представительства ЕС в России Ролана Галарага, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проблемным вопросам в отношениях между Россией и ЕС. С российской стороны были даны принципиальные оценки кризисного состояния отношений Россия-ЕС, которые Брюссель завел в тупик", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Вместе с тем, как отметили на Смоленской площади, сторонами было "условлено поддерживать дипломатические контакты для оперативного взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес".

С российской стороны был "отмечен дискриминационный характер решения ЕС о полной приостановке Соглашения об упрощенном характере выдачи виз, а также действий некоторых стран об ограничении выдачи виз отдельным категориям российских граждан, что граничит с вмешательством во внутренние дела нашей страны, а также подчеркнута важность выполнения взятых на себя Евросоюзом обязательств по обеспечению бесперебойного транзита между Российской Федерацией и Калининградской областью", говорится в сообщении.

"Особый акцент был сделан на негативных последствиях антироссийских односторонних санкционных решений ЕС для глобальной продовольственной безопасности. Указано на необходимость соблюдения всеми государствами-членами ЕС положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявили в МИД РФ.