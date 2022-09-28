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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Прокуратура запросила 10 лет колонии для совладельца "Зимней вишни" Вишневского

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Государственное обвинение запросило бывшему гендиректору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеславу Вишневскому наказание в виде 10 лет колонии, а также наложение штрафа в размере 490 млн рублей, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

"Да, прокурор запросил для него (Вишневского - ИФ) 10 лет колонии с выплатой штрафа в размере 490 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе центрального районного суда Кемерова агентству уточнили, что Вишневскому на сегодняшний день продлен срок заключения в СИЗО до 28 декабря.

Вишневский обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, при строительстве ТРЦ "Зимняя вишня" он дал взятку представителям Госстройнадзора.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Вячеслав Вишневский Кемерово
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