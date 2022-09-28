Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Принуждение мобилизованных работников к увольнению названо незаконным

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Принуждение мобилизованных работников к увольнению по собственному желанию незаконнодопустимо, сообщает правительственный портал "Объясняем.рф".

"Работодатель должен издать приказ об отмене приказа об увольнении, направить сведения об этом в ПФР, сделать запись об отмене приказа в трудовой книжке мобилизованного, после чего издать приказ о приостановлении трудового договора на основании повестки о призыве на военную службу по мобилизации", - говорится в ответе на вопрос, что делать мобилизованному, если "работодатель обязал написать заявление на увольнение "по собственному желанию"".

Если работодатель откажется это делать, мобилизованный сотрудник либо его представители по доверенности, в том числе родственники, могут обратиться в государственную трудовую инспекцию, прокуратуру и суд, напоминает портал.

Ранее сообщалось, что с мобилизованным сотрудником трудовой договор приостанавливается, но рабочее место за ним сохраняется. Госдума приняла соответствующий закон.

Хроника 24 февраля – 28 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
ПФР Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтруда пообещало индексировать пенсии по старости выше уровня инфляции

Что произошло за день: среда, 28 сентября

Выпуск легковых машин в России за восемь месяцев сократился в 2,8 раза

В России повреждения "Северных потоков" будут расследовать как международный терроризм

В России повреждения "Северных потоков" будут расследовать как международный терроризм
Военная операция на Украине

В Астраханской области у границы с Казахстаном ввели режим повышенной готовности

Росстат сообщил об инфляции в 0,08% с 20 по 26 сентября

TotalEnergies предупредила о риске прекращения платежей из России

Минобороны РФ открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Минфин оценил в 0,5 трлн рублей переходящие бюджетные остатки в 2022 году

Россия намерена созвать заседание СБ ООН из-за инцидентов с "Северными потоками"

Россия намерена созвать заседание СБ ООН из-за инцидентов с "Северными потоками"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });