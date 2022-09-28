Принуждение мобилизованных работников к увольнению названо незаконным

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Принуждение мобилизованных работников к увольнению по собственному желанию незаконнодопустимо, сообщает правительственный портал "Объясняем.рф".

"Работодатель должен издать приказ об отмене приказа об увольнении, направить сведения об этом в ПФР, сделать запись об отмене приказа в трудовой книжке мобилизованного, после чего издать приказ о приостановлении трудового договора на основании повестки о призыве на военную службу по мобилизации", - говорится в ответе на вопрос, что делать мобилизованному, если "работодатель обязал написать заявление на увольнение "по собственному желанию"".

Если работодатель откажется это делать, мобилизованный сотрудник либо его представители по доверенности, в том числе родственники, могут обратиться в государственную трудовую инспекцию, прокуратуру и суд, напоминает портал.

Ранее сообщалось, что с мобилизованным сотрудником трудовой договор приостанавливается, но рабочее место за ним сохраняется. Госдума приняла соответствующий закон.