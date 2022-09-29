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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Минсельхоз планирует создать в своей структуре 19-й департамент

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, по которому в этом министерстве число департаментов увеличится с 18 до 19.

Реализация этого решения потребует дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета, говорится в пояснительной записке к проекту, размещенному на сайте информации о подготовке нормативно-правовых актов.

В августе правительство увеличило количество заместителей министра сельского хозяйства увеличилось с 8 до 9, количество департаментов - с 15 до 18. В ведомстве было создано три новых департамента - селекции и семеноводства, мелиорации, а также регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства).

Минсельхоз Правительство
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