В Минсельхозе созданы три новых департамента

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Минсельхозе созданы три новых департамента, они будут заниматься вопросами селекции и семеноводства, мелиорации, а также регулированием в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства), говорится на сайте ведомства.

Ранее мелиорацией занимался департамент мелиорации, земельной политики и госсобственности. Теперь этот департамент будет отвечать только за вопросы земельной политики, имущественных отношений и госсобственности.

"Рыбный" департамент в Минсельхозе был ранее упразднен в рамках реформы госаппарата. Вопросами рыбного хозяйства занимался департамент образования и научно-технологической политики.

Департамента селекции и семеноводства ранее в министерстве не было.

В начале августа было принято постановление правительства, по которому число заместителей министра сельского хозяйства увеличилось с 8 до 9, а количество департаментов - с 15 до 18.