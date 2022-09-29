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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:36

Что произошло за день: четверг, 29 сентября

Подписание договоров о новых территориях, привлечение мобилизованных к обороне освобожденных территорий и повестка для Валуева

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Договоры о присоединении к России новых территорий подпишут в пятницу в Кремле. Дмитрий Песков отметил, что на церемонии выступит Владимир Путин, но это не будет послание Федеральному собранию.

- Путин потребовал исправить допущенные в ходе мобилизации ошибки. Он напомнил, что призванные в обязательном порядке должны проходить военную подготовку, и призвал вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих оснований. Президент попросил генпрокурора незамедлительно реагировать на все нарушения при мобилизации.

- Минобороны привлечет мобилизованных и добровольцев к обороне освобожденных территорий. В военном ведомстве подчеркнули, что мобилизованные приступили к боевому слаживанию в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач.

- Береговая охрана Швеции выявила новое место утечки газа из "Северных потоков". Две из этих четырех утечек находятся в исключительной экономической зоне Швеции, еще две - в датской.

- ЦБ разрешил юрлицам покупать акции "недружественных" эмитентов без ограничений. На этих новостях акции "СПБ биржи" взлетели более чем на 31%. Кроме того Банк России еще на 6 месяцев продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран, а также продлил ограничения по выводу денег за рубеж еще на полгода.

- ЕС может ввести полный запрет на импорт российской стали и лесоматериалов. Также предлагается ввести санкции против ряда физлиц, включая музыкантов Газманова и Расторгуева, глав концернов "Калашников" и "Техмаш".

- Финляндия в пятницу закроет границу с Россией для туристов. Власти страны оставили возможность получать визу для работы и учебы, для лечения, а также для посещения близких родственников.

- Депутат Николай Валуев сообщил, что получил повестку в военкомат. Экс-чемпион мира по боксу заявил, что придет в военкомат после пленарных недель.

- Вместо магазинов Lego в России появится сеть "Мир кубиков". Новый проект будет состоять из 65 магазинов в более чем 20 городах РФ, а также онлайн-магазина. Ассортимент будет состоять преимущественно из конструкторов и аксессуаров к ним.

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