Владимир Путин указал на общие угрозы, формируемые на границах СНГ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что повышенного внимания требует ситуация на границах стран СНГ, действующие на территории Афганистана террористы могут строить планы в отношении приграничных государств.

"Повышенного внимания требует ситуация на границах СНГ. Именно там формируются многие общие угрозы безопасности, которые, если их своевременно не купировать, негативно повлияют на положение в наших странах", - сказал Путин в четверг в ходе встречи с главами делегаций Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

По его словам, непростая обстановка сложилась в Афганистане. "Там продолжают активно действовать террористические и экстремистские группировки. Подтверждением тому является произошедший 5 сентября кровавый теракт у российского посольства в Кабуле, унесший жизни наших граждан", - подчеркнул президент РФ.

"Очевидно, что находящиеся на афганской территории международные террористы могут строить преступные планы и в отношении приграничных стран, включая государства СНГ, - например, пытаться вербовать сообщников и создавать новые ячейки или расконсервировать спящие, поставлять боевикам оружие", - отметил Путин.

Он заявил, что "на все подобные попытки нужно своевременно реагировать, в том числе активно использовать потенциал Антитеррористического центра СНГ".