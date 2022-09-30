Три человека погибли, еще двое пострадали в ДТП в Приморском крае

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Полиция в приморском городе Находка устанавливает обстоятельства дорожной аварии, в которой три человека погибли, двое получили травмы, сообщила в пятницу пресс-служба краевого УМВД.

Установлено, что минувшей ночью 35-летний водитель автомашины Honda Fit выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Mark II.

В результате на месте погибли оба водителя 24 и 35 лет, а также 31-летний пассажир Honda Fit. С травмами госпитализированы двое пассажиров обеих машин.

В пресс-службе отметили, что водитель автомашины Honda Fit обучения на право управления транспортным средством не проходил.