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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

В Госдуму внесли законопроект о привлечении осужденных к участию в спецоперации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии внесли в Госдуму законопроект о привлечении осужденных к участию в специальной военной операции, сообщил в пятницу спикер регионального парламента Константин Толкачев.

"Законопроектом ("О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" - ИФ) предлагается закрепить правовые основы привлечения осужденных граждан к участию в специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов Российской Федерации", - приводит слова Толкачева пресс-служба парламента.

Согласно законопроекту, осужденному решением суда может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с его участием в военных действиях. Время пребывания в зоне военных действий предлагается засчитывать в срок лишения свободы из расчета один к десяти - один день участия в военной операции за десять дней заключения в колонии. В случае причинения вреда здоровью, которое делает дальнейшее участие в боевых действиях невозможным, вопрос о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении будет решаться судом.

"Отсрочку от отбывания наказания для участия в специальной военной операции предлагается предоставлять осужденным, которые отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свободы, при условии добровольного их согласия. Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений", - уточнил спикер.

По мнению Толкачева, привлечение осужденных к участию в спецоперации и других военных действиях позволит усилить численный состав Вооруженных Сил РФ.

"Своим участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания", - заключил он.

Башкирия Украина Госдума
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