Аэропорт Калининграда получил дополнительные "свободы воздуха" для зарубежных авиакомпаний

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Калининграда "Храброво" (входит в группу "Новапорт" Романа Троценко) получил дополнительные "свободы воздуха" для использования иностранными авиакомпаниями, сообщила в пятницу Росавиация.

"С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим "открытое небо". Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую "свободы воздушного пространства", - сказано в сообщении.

Как уточняется, режим установлен сроком на два года.

"Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационные властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области. Новые возможности позволят аэропорту "Храброво" расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков", - отметили в ведомстве.

"Свободы воздуха"

"Свободы воздушного пространства" (или "свободы воздуха") - коммерческие права, предоставляемые государствами иностранным авиакомпаниям на выполнение перевозок пассажиров, багажа, почты и грузов на коммерческой основе.

Третья "свобода воздуха" дает право компаниям на перевозки из своей страны в другое государство с высадкой пассажиров и выгрузкой багажа, почты и грузов, четвертая - из другого государства в свою страну с приемом на борт пассажиров, багажа, почты и грузов, пояснили в ведомстве. Пятая "свобода" позволяет выполнять перевозки из одного государства в третье государство в ходе перелета, начинающегося или заканчивающегося в своей стране, седьмая - между двумя государствами без посадки в своей стране.

Седьмая "свобода воздуха" введена в "Храброво" еще в ноябре 2021 года. Как сообщала пресс-служба аэропорта, режим будет действовать пять лет. С конца 2014 года в аэропорту уже действовал режим пятой "свободы воздуха".

По данным сайта "Храброво", в текущем расписании он обслуживает рейсы только двух иностранных авиакомпаний - "Белавиа" и Turkish Airlines.

После начала специальной военной операции РФ на Украине страны Евросоюза, Великобритания, США, Япония закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Власти РФ ввели зеркальные меры для перевозчиков из "недружественных" стран.