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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Судно со 174 пассажирами на борту село на мель в Приморье

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Катамаран со 174 пассажирами на борту сел на мель в проливе Старка в Приморском крае, сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в условиях сильного тумана. Судно перевозило людей на остров Попова.

"На данный момент спасатели МЧС России эвакуируют граждан на двух катерах", - говорится в сообщении.

В управлении транспорта администрации Владивостока "Интерфаксу" сообщили, что судно не повреждено.

"В район происшествия двигаются судно "Лотос" и баржа. После того, как все пассажиры будут пересажены на другой транспорт, начнутся работы в целях снятия катамарана с мели. На борту 174 пассажира и 4 члена экипажа", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба МЧС РФ в субботу сообщила, что пассажирское судно "Москва" село на мель в проливе Старка у острова Русского, на борту находятся более 170 человек.

"В проливе Старка сел на мель пассажирский катамаран "Москва". (...) Всего на борту пассажирского судна находятся 174 пассажира и 4 члена экипажа", - говорится в сообщении.

На место происшествия направлены два плавсредства МЧС России, добавили в пресс-службе.

"Спасатели перевозят людей небольшими группами на остров Русский и остров Попова", - отметили в министерстве, добавив, что угрозы жизни пассажирам нет.

Пассажирское судно "Москва" выполняло рейс по маршруту Владивосток - остров Попова.

Приморский край
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