Первый замглавы ВГА Херсонской области удостоен звания Герой России посмертно

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Российской Федерации полковнику Алексею Катериничеву.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)", - говорится в указе, текст которого размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

30 сентября стало известно, что в результате ракетного удара по Херсону погиб первый заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Алексей Катериничев.

Как сообщил член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич, Катериничев - боевой офицер, кавалер трех орденов Мужества. "Он проработал на должности полтора месяца", - написал он в своем телеграм-канале.

Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.