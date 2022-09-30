Первый замглавы ВГА Херсонской области погиб в результате ракетного удара

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В результате ракетного удара по Херсону погиб первый заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Алексей Катериничев, сообщил член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич.

"Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Боевой офицер. Кавалер трех орденов Мужества. Он проработал на должности полтора месяца", - написал Малькевич в своем телеграм-канале в пятницу.

От правоохранительных органов Херсонской области официальной информации о гибели Катериничева пока нет.

Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.