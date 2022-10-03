Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился на 30%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тысяч человек за прошедшую неделю снизился на 30,32% по сравнению с предыдущей, при этом рост заболеваемости отмечается в 34 регионах страны, снижение - в 51 регионе, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 163,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 30,32%. Увеличение заболеваемости отмечено в 34 субъектах РФ, в том числе в 25 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении оперштаба.

При этом в оперштабе сообщили, что снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 51 регионе страны, наибольшее снижение зафиксировано в Москве на 68,7%, Кировской области на 67,3%, Красноярском крае на 65,8% и Смоленской области на 31,9%.

В оперштабе также сообщили, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 12,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 24,0%. Увеличение числа госпитализаций произошло в девяти субъектах РФ, в том числе в шести регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.

По данным оперштаба, всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 073 185 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 387 559 умерших и 20 175 902 выздоровевших.