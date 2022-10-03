Власти согласовали сроки перехода на российские суда в каботаже, сдвинув их на год

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Власти согласовали сроки перехода на суда отечественного производства для использования в каботажных перевозках. Для малотоннажных судов требование вступит в силу после марта 2024 года, а для крупнотоннажных - после марта 2026 года.

"С 2 марта 2024 года малотоннажные суда (дедвейтом до 15 тыс. тонн) должны быть построены на российский верфях с соблюдением требований 719-го постановления (определяет критерии отнесения промпродукции к произведенной в РФ - ИФ). С 2026 года это требование будет действовать для крупнотоннажных судов, то есть более 15 тыс. тонн", - сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в рамках Всероссийского морского конгресса.

До указанных сроков все приобретенные иностранные суда, либо построенные на иностранных верфях, смогут эксплуатироваться без ограничений, а также суда, построенные в России и не соответствующие требованиям, зафиксированным в постановлении № 719 по локализации оборудования, отметил он.

По его словам, изначально предполагались более короткие сроки для переходного периода. "Это компромисс, который был достигнут на подкомиссии по регуляторной гильотине. Сначала мы планировали 2023 и 2025 годы, но нас попросили хотя бы на год подвинуться вправо", - сказал Евтухов журналистам.

Замглавы Минпромторга добавил, что сейчас в России строится достаточное количество малотоннажных судов, существуют "отработанные" серийные проекты, кроме того, в 719-м постановлении установлены "лояльные" требования к судам этого типа.