Российские военные в 2022 году обнаружили свыше 150 пусков баллистических и космических ракет

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Космические войска ВКС РФ в 2022 году обнаружили более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения в зоне ответственности российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили в Минобороны РФ.

"В течении текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что радиолокационные станции нового поколения "Воронеж" российской СПРН несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярских краях.

"Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области", - сообщили в ведомстве.

Российская СПРН включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические объекты.

Сообщалось, что орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из 10 космических аппаратов "Тундра" и развернута к 2024 году, что позволит обеспечить глобальный контроль поверхности земного шара.