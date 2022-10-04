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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Шойгу приказал направлять призывников в подразделения, не задействованные в спецоперации

Он также поручил вернуть домой всех военнослужащих, у кого истек срок службы

Шойгу приказал направлять призывников в подразделения, не задействованные в спецоперации
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Заканчивающие службу военнослужащие по призыву возвращаются домой, вновь призванные в осенний набор будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Что касается осенней призывной кампании: в соответствии с указом президента призыв граждан на военную службу начнется в ноябре, а увольнение в запас - с октября по декабрь. Во всех регионах страны к работе приступят более 2,7 тыс. призывных комиссий. Планируется призвать 120 тысяч человек, что на 7,5 тыс. меньше, чем осенью прошлого года", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, возвращаются по домам, а вновь призванные будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции", - заявил министр.

Он обратил внимание командиров на необходимость своевременного увольнения в запас всех, кто завершил военную службу, и постановки их на воинский учёт по месту жительства.

Президент Владимир Путин 30 сентября подписал указ о призыве в ноябре - декабре 2022 года 120 тысяч россиян на срочную службу.

В соответствии с указом с 1 ноября до 31 декабря 2022 года должны быть призваны россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву.

Хроника 24 февраля – 04 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ Украина
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