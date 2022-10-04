Путин, скорее всего, во вторник подпишет законы о вступлении в состав РФ новых территорий

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник может подписать законы о вступлении в состав РФ новых территорий, но выступать на эту тему не планирует, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Такой шанс есть. Вот-вот поступит. Скорее всего, сегодня они будут подписаны", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

У него уточнили, будет ли президент публично выступать с каким-либо обращением после этого.

"Нет, выступление президента было днем ранее. Мы все его смотрели и слушали. Очень важное, эпохальное выступление. Сегодня никаких других выступлений не планируется", - заключил представитель Кремля.