Правительство планирует отменить скидку на оплату пошлин на Госуслугах

Нововведение не распространится на 50-процентную скидку на уплату штрафов

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ намерено отказаться от предоставления 30% скидки на уплату пошлины при оформлении услуг на портале Госуслуг, сообщила заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова.

"Да, так точно. Что касается прогноза собираемости (доходов), безусловно, уровень рассчитан исходя тех рисков того прогноза, который есть", - сказала Окладникова в ходе обсуждения проекта бюджета на 2023-2025 годы на заседании IT-комитета Госдумы, отвечая на вопрос главы комитета Александра Хинштейна о планах отменить скидку.

Как отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, нововведение не распространится на действующую 50% скидку на уплату штрафов.

Министр высказал предположение, что отмена 30-процентной скидки не повлечет массового оттока пользователей Госуслуг.