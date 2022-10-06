Мишустин примет участие в работе Второго Каспийского экономического форума

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 октября примет участие в пленарном заседании II Каспийского экономического форума (КЭФ), который пройдет в инновационном центре "Сколково", сообщили в аппарате российского правительства.

В заседании также примут участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамурад Гельдымурадов.

Решение о создании КЭФ было принято лидерами каспийской "пятерки" (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) на Пятом саммите 12 августа 2018 года в Актау (Казахстан). Форум нацелен на развитие торгово-экономических связей и транспортно-логистической инфраструктуры прикаспийских государств, напомнили в аппарате правительства РФ.

Первый Каспийский экономический форум состоялся 11-12 августа 2019 года в Туркменбаши (Туркменистан).

В рамках Второго Каспийского экономического форума состоятся "круглые столы" по различным вопросам торгово-экономического сотрудничества "каспийской пятерки", включая транспортную, энергетическую, туристическую и экологическую сферы. Кроме того, запланированы мероприятия по молодежному предпринимательству и инновационному развитию стран каспийского региона.

На сайте правительства РФ уточняется, что в ходе форума будут рассмотрены ключевые вопросы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в Прикаспийском регионе. Основное внимание планируется уделить совместным проектам в области транспортной инфраструктуры, энергетики, охраны окружающей среды, а также развитию межрегионального взаимодействия и культурно-гуманитарных связей.