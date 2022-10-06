Бастрыкин направит на новые территории России самых опытных следователей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в новых регионах России будут созданы четыре новых управления СК и работать там будут самые опытные и энергичные следователи.

"Мы формируем четыре управления следственного комитета по новым субъектам, которые вошли в состав РФ, куда будут направлены наиболее энергичные, опытные, знающие следователи, чтобы в очень короткие сроки создать подразделения СК России", - сказал он на выездном заседании Совета при президенте по делам казачества в Пятигорске.

Сейчас, по его словам, на этих территориях уже работают 500 сотрудников СКР - следователи, криминалисты, эксперты.

Он также поручил Главному военному следственному управлению СК реагировать на жалобы казаков, участвующих в специальной военной операции, на финансовое и тыловое обеспечение.

По словам Бастрыкина, СК получает данные о том, что у казаков-добровольцев местами возникают проблемы с финансовым и тыловым обеспечением.

"Я дал поручение главному военному следственному управлению СК внимательно реагировать на эти обращения, принимать меры, при необходимости проводить процессуальные проверки. В случае крайней необходимости, при наличии оснований, - возбуждать уголовные дела, с тем чтобы у нас не было проблем с обеспечением казаков, которые выполняют свой патриотический долг", - отметил он.

Ранее 6 октября стало известно о просьбе к генпрокурору Игорю Краснову разобраться с тратами средств, выделенных на финансирование тыла. С таким обращением выступили председатели думских комитетов по обороне и безопасности Андре Картаполов и Василий Пискарев, которые обратили внимание, что армии не хватает имущества для мобилизации.