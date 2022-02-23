СКР расследует более 400 уголовных дел о событиях в Донбассе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) намерен довести до суда свыше 400 уголовных дел против десятков высокопоставленных (в том числе бывших) руководителей силовых структур Украины, причастных, по данным ведомства, к гибели более 2,6 тыс. мирных жителей Донбасса за последние 8 лет, сообщает в среду сайт ведомства.

"Украинская власть и представители военизированных формирований, пренебрегая нормами международных актов и договоров, продолжают уничтожать мирное население, не прекращая постоянные обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении.

В результате, по данным СКР, за почти 8 лет погибли более 2 600 мирных граждан, еще 5 500 человек получили ранения.

В ведомстве отметили, что на основе задокументированных фактов применения запрещенных средств и методов ведения войны "возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса".

Как говорится в пресс-релизе, в настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины.

В частности, по утверждению СКР, "есть доказательства причастности к военным преступлениям бывших командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко; командующего военно-воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова; командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского; командующего силами специальных операций ВСУ Игоря Лунева".

Также, по данным СКР, фигурантами уголовных дел являются замминистра обороны Украины Олег Шевчук; замминистра обороны Александр Дублян; заместители начальника Генштаба Минобороны Украины Сергей Бессараба и Владимир Хижний и другие высокопоставленные военные.

Отмечается, что среди фигурантов не только силовики и военнослужащие, но также представители государственных структур Украины и высшего военного командования - как бывшие, так и действующие. "Очевидны преступления бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которые публично призывали к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Гриценко уже заочно осужден российским судом к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщили в СКР, "российским следствием также привлекаются бывшие министр внутренних дел Украины (Арсен - ИФ) Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины (Игорь - ИФ) Коломойский, председатель Верховной Рады (Александр - ИФ) Турчинов".

В ведомстве отметили, что "судебный процесс над военными преступниками, жертвами которых стали мирные граждане, в том числе женщины и дети, обязательно должен состояться".