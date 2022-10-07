Темпы прироста числа граждан-банкротов в РФ замедлились

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские суды за 9 месяцев 2022 года признали несостоятельными 194 145 граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 41,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года темпы роста числа личных банкротств замедлились почти в два раза - по итогам 9 месяцев 2021 года этот показатель составлял 78,4%.

Внесудебная процедура, по данным "Федресурса", была возбуждена в отношении 4710 граждан (прирост 42,3%).

Динамика числа банкротств не сопряжена с действием моратория на начало этой процедуры в период с 1 апреля до 1 октября. Дело в том, что ее начало в подавляющем большинстве случаев (96,1% в январе-сентябре 2022 года, в 95,1% годом ранее) инициируют сами граждане, а мораторий предусматривал запрет на возбуждение дел о несостоятельности по требованию внешних кредиторов.

Последние по итогам 9 месяцев 2022 года добивались начала процедуры банкротства граждан в 2,7% случаев (годом ранее - 3,8%), ФНС - 1,2% дел (1,1%).

Суды за время существования судебной процедуры личного банкротства с 1 октября 2015 года признали несостоятельными 669 258 гражданина, включая индивидуальных предпринимателей.

В отличие от судебной процедуры несостоятельности внесудебное банкротство, появившееся в законодательстве с 1 сентября 2020 года, может инициировать исключительно сам гражданин-должник. Воспользоваться им могут лица, имеющие непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию.

За девять месяцев 2022 года были завершены 3647 таких процедур. По итогам аналогичного периода годом ранее их было 2799, но первые оконченные процедуры появились только после 1 марта 2021 года.

"Динамика внесудебной процедуры не характеризуется резкими скачками, это оправданно, ведь она изначально создана для самых простых случаев, когда не требуется изучать должника и искать активы, размер долга небольшой, кроме того внесудебную процедуру может инициировать только сам гражданин, в отличие от процедуры судебной", - заявил журналистам первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Сейчас по большинству заявлений процедура внесудебного банкротства запускается. Так было в 59% случаях в январе-сентябре 2022 года, годом ранее - в 49%.

В этом плане ситуация сильно отличается от того, что наблюдалось в первые месяцы существования внесудебной процедуры банкротства. Тогда доля возвратов заявлений доходила до 80%. Чиновники связывали это с возросшей информированностью граждан о правилах внесудебного банкротства.