Путин обсудит с правительством совершенствование процедуры внесудебного банкротства физлиц

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 16 ноября проведет очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет обсуждение совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан. С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников", - отмечается в сообщении.

Будет также рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.

В отличие от судебной процедуры несостоятельности внесудебное банкротство, появившееся в законодательстве с 1 сентября 2020 года, может инициировать исключительно сам гражданин-должник. Воспользоваться им могут лица, имеющие непогашенные обязательства на сумму от 50 до 500 тысяч рублей, в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию.

За девять месяцев 2022 года завершили 3647 такие процедуры. По итогам аналогичного периода годом ранее их было 2799, но первые оконченные процедуры появились только после 1 марта 2021 года.

"Динамика внесудебной процедуры не характеризуется резкими скачками, это оправданно, ведь она изначально создана для самых простых случаев, когда не требуется изучать должника и искать активы, размер долга небольшой, кроме того внесудебную процедуру может инициировать только сам гражданин, в отличие от процедуры судебной", - говорил в октябре первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Сейчас по большинству заявлений процедура внесудебного банкротства запускается. Так было в 59% случаях в январе-сентябре 2022 года, годом ранее - в 49%.

В этом плане ситуация сильно отличается от того, что наблюдалось в первые месяцы существования внесудебной процедуры банкротства. Тогда доля возвратов заявлений доходила до 80%. Чиновники связывали это с возросшей информированностью граждан о правилах внесудебного банкротства.