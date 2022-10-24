В Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции, который готовился ИГ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании членов ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которые готовили теракт в здании городского отдела полиции в Пятигорске (Ставропольский край).

"В результате проведенных мероприятий в Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "ИГИЛ", - сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, входившие в ячейку "граждане республик центрально-азиатского региона планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО" теракт в отделе полиции.

"В ходе проведения обысков по местам проживания подозреваемых обнаружены и изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные ими для изготовления СВУ, схемы сборки, символика запрещенной организации, средства конспиративной связи, в которых выявлена переписка с активными участниками МТО, изобличающая их преступные намерения", - сообщили в ФСБ, добавив, что задержанные дали признательные показания.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту"), сообщила спецслужба.