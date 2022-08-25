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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на объектах Балтфлота в Калининграде

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Калининграде сторонника запрещенного в РФ украинского полка "Азов" (признан террористической организацией), планировавшего теракты на объектах Балтфлота и в аэропорту "Храброво".

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ в четверг, задержанный - местный житель, гражданин Российской Федерации 1967 года рождения.

По данным спецслужбы, мужчина "по указанию находящихся на Украине координаторов МТО "Азов" планировал совершение ДТА (диверсионно-террористического акта) и дальнейшее убытие на территорию сопредельного государства".

В оборудованном им тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления СВУ, в используемых средствах связи - "переписка с активными участниками МТО "Азов", изобличающая его преступные намерения, агитационная литература и символика запрещенной организации".

В ФСБ заявили, что задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконном изготовлении оружия (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).

ФСБ Рооссии
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