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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Чернышенко пообещал следить за отработкой жалоб на ошибки при мобилизации

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что оперативность и эффективность обработки жалоб на ошибки при частичной мобилизации будут учитываться правительством при оценке деятельности регионов. Об этом "Интерфаксу" сообщили в аппарате вице-премьера.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы обработка жалоб осуществлялась в самые короткие сроки. В ряде субъектов фиксируем формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. Подчеркиваю, важно не отписку направить гражданину, а индивидуально отработать каждое обращение. Коллеги, будем строго за этим следить. Эффективность, оперативность рассмотрения заявок, качество ответов – вот те критерии, которыми мы будем руководствоваться, оценивая регионы", - заявил Чернышенко в ходе совещания по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации.

Вице-премьер напомнил, что на портале Госуслуг запущены два сервиса: "Стать добровольцем" для тех, кто добровольно готов принять участие в специальной военной операции и сервис подачи жалобы на ошибки при частичной мобилизации.

Все заявки поступают в региональные призывные комиссии, статус их отработки отслеживается и контролируется, уточнил Чернышенко.

Вице-премьер также предложил рассмотреть возможность направлять женщин и мужчин, не подходящих под критерии мобилизации, выразивших готовность стать добровольцами, в госпитали и волонтерские организации, привлекать для сбора гуманитарной помощи.

Накануне в Минцифры признали факты формального рассмотрения жалоб на ошибки при частичной мобилизации, поданных через портал Госуслуг, и заявили, что работают над совершенствованием сервиса.

Дмитрий Чернышенко Минцифры
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