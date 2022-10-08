Спикер парламента Крыма обвинил украинскую сторону в ЧП на Крымском мосту

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост повредили "украинские вандалы", но повреждения незначительные, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

"Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста - сумели", - написал Константинов в своем телеграм-канале.

Он убежден, что повреждения оперативно будут восстановлены, так как "они не носят тяжёлого характера".

Утром 8 октября на мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Предварительно, никто не пострадал.

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.