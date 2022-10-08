Грузовики через Крымский мост пустят через сутки, если позволит пропускная способность моста

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Грузовые машины через Керченский пролив в течение суток будут переправляться паромами, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Грузовые машины эти сутки пока будут переправляться паромами. Если на сегодня будет позволять пропускная способность моста, то через сутки начнем пускать грузовые машины", - сказал Хуснуллин после совещания.

Он добавил, что, если будет необходимость, поставят дополнительные поезда для перевозки пассажиров.

Как сообщалось, рано утром в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека.

По данным властей Крыма, произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту возобновилось около 16:00 по Москве по уцелевшей части в реверсивном режиме. Водителей грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, ведется работа по ее организации. Первые после ЧП поезда проследуют через мост около 22:00 мск, они отправились с вокзалов Крыма по расписанию.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года.