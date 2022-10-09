Хуснуллин пообещал восстановить освещение Крымского моста в ближайшие часы

Вице-премьер поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка моста

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Для круглосуточной работы строителей освещение на Крымском мосту восстановят в ближайшие часы, сообщается на сайте кабмина России со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста, для того чтобы работы могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой. При этом обследование повреждений должно быть завершено в течение суток", - следует из сообщения.

При этом Хуснуллин отметил, что "первостепенной является задача по восстановлению барьерных ограждений". Кроме того, он поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка.

"Все необходимые детали и ресурсы для ремонта должны поставляться оперативно", - уточняется в сообщении.

Сроки восстановления мы будут названы после инструментального обследования, добавил он.

"Через сутки предварительная информация, а потом мы её проверим. Договорились о том, что ещё проведём физическую нагрузку - есть такой механизм, когда мы загоним технику и проверим, насколько несут несущие конструкции. После этого уже скажем точные сроки восстановления", - отмечается в сообщении.

Рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. СКР возбудил уголовное дело. Погибли три человека.

По данным властей Крыма, произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось во второй половине дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой, готовятся паромы.