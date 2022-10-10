"Крымская железная дорога" и РЖД готовы перевезти автогрузы через Керченский пролив

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ФГУП "Крымская железная дорога" совместно с ОАО "РЖД" готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив, сообщается в официальном телеграм-канале Минтранса РФ.

В сообщении говорится, что погрузку можно организовать на грузовых дворах Анапа и Тимашевская. В рамках новой услуги доступны перевозки тарно-штучных грузов, грузов, перевозимых в крытых вагонах и контейнерах.

На грузовых дворах Крымского полуострова также созданы все условия для формирования партий грузов и последующей их доставки конечным потребителям.

Аналогичная схема доступна и при перевозках в обратном направлении с Крымского полуострова потребителям на материковой части РФ.

В РЖД работает специальная горячая линия, по которой осуществляется оперативная круглосуточная поддержка грузоотправителей: 8-800-775-40-12.

Как сообщалось, рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава.